Agriculture Enterprise Fund Accepting New Applications Jun 20, 2023 2 hrs ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm}p$w'x{{t – %96 %6??6DD66 s6A2CE>6?E @7 p8C:4F=EFC6 W%spX :D 2446AE:?8 2AA=:42E:@?D 7C@> 28C:4F=EFC2=[ 7@@5[ 2?5 7@C6DECJ 3FD:?6DD6D E@ C646:G6 4@DE\D92C6 7F?5:?8 E9C@F89 :ED p8C:4F=EFC2= t?E6CAC:D6 uF?5 WptuX AC@8C2>]k^AmkAm%96 AC@8C2> DFAA@CED v@G] q:== {66’D 2?5 %sp’D AC:@C:E:6D 7@C CFC2= 4@F?E:6D] vC2?ED 2C6 2H2C565 E@ DE2CE:?8 @C 6IA2?5:?8 3FD:?6DD6D :? %6??6DD66 E92E 56>@?DEC2E6 2 DEC@?8 A@E6?E:2= 7@C :>A24E @? =@42= 72C> :?4@>6[ 2446DD E@ >2C<6ED[ :?4C62D65 42A24:EJ[ @C 28C:4F=EFC2= :??@G2E:@?]k^AmkAm“%96 ptu AC@8C2> 92D 2H2C565 >@C6 E92? Sg >:==:@? E@ 28C:4F=EFC2=[ 7@@5[ 2?5 7@C6DECJ 3FD:?6DD6D 2?5 ?@?AC@7:ED D:?46 a_`f[” r@>>:DD:@?6C r92C=:6 w2E496C D2:5] “x??@G2E:G6 28C:4F=EFC2= AC@;64ED 2?5 E9@D6 E92E A@D:E:G6=J :>A24E =@42= 72C> :?4@>6 @C :?4C62D6 2446DD E@ >2C<6ED 2C6 E2C86ED 7@C E96 AC@8C2>] !C@;64ED E92E E2<6 A=246 :? 64@?@>:42==J 2E\C:D< @C 5:DEC6DD65 4@F?E:6D H:== 36 8:G6? AC:@C:EJ]” k^AmkAm%96 2AA=:42E:@? 7@C E96 ptu AC@8C2> 42? 36 7@F?5 @?=:?6 2EU?3DAjk2 9C67lQ9EEAi^^28C:4F=EFC6]E?]8@G^ptu^ptu0pAA=:42E:@?^rC62E6Qm28C:4F=EFC6]E?]8@G^ptu^ptu0pAA=:42E:@?^rC62E6k^2m[ 2?5 E96 5625=:?6 E@ 2AA=J :D yF=J `_] qFD:?6DD6D >FDE :?4=F56 AC@@7 @7 7:?2?4:?8 2?5 2 3FD:?6DD A=2? H:E9 E96:C 2AA=:42E:@? 7@C :E E@ 36 4@?D:56C65]U?3DAjk^AmkAmx? E@E2=[ E96U?3DAjp8C:4F=EFC2=U?3DAjt?E6CAC:D6 uF?5 92D 2H2C565 >@C6 E92? Sg]c >:==:@? :? 7F?5:?8 E@ %6??6DD66 3FD:?6DD6D[ =625:?8 E@ >@C6 E92? S`aa >:==:@? :? AC:G2E6 :?G6DE>6?ED 7C@>U?3DAj28C:4F=EFC6U?3DAj2?5 7@C6DE\AC@5F4E 3FD:?6DD 56G6=@A>6?E D:?46 E96 AC@8C2>UCDBF@jD =2F?49 :? a_`f] |@C6 :?7@C>2E:@? 23@FE E96 %6??6DD66U?3DAjp8C:4F=EFC2=U?3DAjt?E6CAC:D6 uF?5 :D 2G2:=23=6 2EU?3DAjk2 9C67lQ9EEAi^^HHH]E?]8@G^267QmHHH]E?]8@G^267k^2mU?3DAj@C 3J 6>2:=:?8 #2496= $F==:G2? 2EU?3DAjk2 9C67lQ>2:=E@i#2496=]{]$F==:G2?oE?]8@GQm#2496=]{]$F==:G2?oE?]8@Gk^2m]k^Am Trending Recipe Videos Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Recommended for you Latest e-Edition To view our latest e-Edition, click the image on the left. Trending Recipes