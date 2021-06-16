The following students at Chuckey-Doak High School have achieved academic honors for the fourth nine weeks grading period.
A Honor Roll
Ninth grade - Logan Balding, Jennifer Cruz Gonzalez, Subhi Das, Kalee Delotto, Elijah Elliott, Shiane Finley, Hailee Fletcher, Hailey Foshie, Logan Hilton, Nicholas Johnson, Kylie Malone, William Malone, Nicholas Palazzo, Arleigh Parker, Atyanna Richard, Laney Ricker, Samuel Riddle, Natalie Ripley, Joshua Stanley, Tatem Thomas, Isaac Waycaster
Tenth grade - Samuel Blake, Miley Garrison, Kaytlin Hoxie, Liliana Jimenez, Rio Little, Rance Tipton, Cadin Tullock
Eleventh grade - Dakota Ball, Datyn Bowman, Terry Bowman, Daniel Foister, Tina Fout, Jillian McKechnie, Hannah Morgan, Trish Vayee, Calla Waycaster
Twelfth grade - Rebecca Balding, Rachel Bare, Taylor Bowman, Jesse Corby, Ethan Crane, Carissa Dailey, Kaitlyn Foulks, Mauricio Gosnell, Scott Jackson, Katelyn Jones, Harley Karriker, Samuel Lietzke, Madison Marion, Stephanie Mathes, Evan Murvin, Cameron Myers, Kellen Rice
B Honor Roll
Ninth grade - Cassandra Barwick, Noah Baughman, Kaylee Brooks, Bill Carter, Maria Courtney, Gage Crum, Charles G’Fellers, Hayleigh Hensley, Olivia Herman, Brianna Lowe, Camden Malone, Mattie McAmis, Addison McKechnie, Mia Odenthal, Gabrielle Reynolds, Kadence Richardson, Adyson Ripley, Marco Rojas-Rodriquez, Jason Rush, Anna Seaton, Destiny Suggs, Jackson Suthard, Derek Tarlton, Hayleigh Taylor, Montzerrath Trejo
Tenth grade - Camryn Beals, Heidi Buch, Hannah Clark, Piper Gaby, Katelyn Graham, Nathanael Gray, Landon Hensley, Bryson Johnson, Teagan Manuel, Kaley Manzi, Emily McDonald, Madison Miller, Jori Norton, Makayla Ramsey, Dillon Shelton, Bryson Thompson, Paige Ward, Caden Wilhoit
Eleventh grade - Ethan Banks, Braylin Brown, Bryn Carter, Alexa Farley, Madison Fletcher, Zane Garrison, Kaitlyn Jennings, Connor Lamons, Sierra McClain, Nova Morris, Breanna Roberts, Hayden Sampson, Roberto Vazquez, Braydon White, Jaylen Willett, Dalton Worley
Twelfth grade - Ethan Britton, Gabrielle Carter, Shelby Garland, Sean Hopson, Xavier Hurley, Sydney McDonald, Matthew Palazzo, Kayla Richardson, Ashanti Russell, Elijah Stoddard, Laila Thompson, Nicholas Wampler