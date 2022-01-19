The following students at Highland Elementary School achieved academic honors for the second nine weeks grading period.
A Honor Roll
Third grade - Savannah Clemons, James Dyer, Elijah Moreno Barahona, Patrick Ramos-Vieyra, Talon Sawyer, Liam Walls
Fourth grade - Ja’Farrah Freeman
Fifth grade - Sophie Froburg
B Honor Roll
Third grade - Eduardo Banos-Juarez, Heaven Blackburn, Destiny Dickenson, Jakyra Hamilton, Charlie Parham, Hannah Richard, Dyson Roark, Gracie Saulsbury, Cayden Turbyfill, Roselin Valenzuela Palacios, Kristina Whaley
Fourth grade - Zayden Gill, Bentley Sawyer, Daunte Webb, Andrew Webber
Fifth grade - Brooklyn Clemons, Aia Coggins, Anaya Cohen, Kaydence Dyer, McKenzie Fuller, Karington Hamilton, A’daysha Johnson, Jamilethe Menchaca-Deloya, Erika Norton, Draylin Resetz, America Zapata