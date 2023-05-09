The following students at Mosheim Elementary School have earned academic honors for the third nine weeks grading period.
A Honor Roll
Third grade - Theron Barr, Aliann Bible, Zane Bible, Cody Bowens, Everlee Carpenter, Jayleigh Chandley, Trenton Chrisman, Kaitlyn Cluesman, Sunjai Deardorff, Rylan Fanguy, McKee Greenlee, Jase Hartman, Elliana Hinkle, Kaylie Johnson, Isaac Johnson, Ramsey Johnson, Kaelyn Landers, Alexander Leake, Maddie Long, Sophia Loveday, Matthew McCravey, Gavin McNamee, Callie Nuccio, Laycie Rogers, Kendall Stills, Juliet Ward, Peyton Wilkerson
Fourth grade - Jaykob Bailey, Nevaeh Carpenter, Destyni Davis, Keelee Greene, Gabryelle Jackson, Ripley Jimenez, Brock Johnson, Jace Johnson, Cooper Jones, Tinley Parham, Averi Peters, Jaylynn Ricker, Dipti Sah, Anslee Shelton, Hannah Wilkerson
Fifth grade - Sophia Bowman, Braxton Brown, Kaylie Buchanan, Kaylee Cedillo, Brady Charles, Cole Colyer, Dalaney Combs, Brodee Cook, Camden Davis, Emily Diltz, Brayden Early, Autumn Fox, Jude Gregg, Neyland Greenlee, Alayna Jones, Samuel Mathes, Liliana Miller, Aiden Morehouse, Michelle Rogers, Colton Shelton, Khloe Shelton, Asher Smith, Addyson Thompson, Faith Thomet, Isaac Turner, Morgan Wagner, Carleigh Williams, Connor Williamson
B Honor Roll
Third grade - David Andrew, Lennox Arwood, Savannah Baker, Jaxen Bishop, Cambrie Brown, Maximo Cedillo, Vivian Eidson, Cole Fletcher, Alexandria Franklin, Allison Gragg, Caroline Gray, Koraline Hill, Aaliyah Hyatt, Thomas Johnson, Keygan Killion, Matthew Lawson, Kingston Levesque, Alison Libby, Clark Malone, Christopher Norman, Garrett Ramsey, Drekarius Richard, Olivia Shelton, Tessa Shelton, Tannum Smelcer, Coralyn Strickland, Peyton White, Julez Williams, Mason Williams
Fourth grade - Mikayla Adkins, Caleb Barrington, McKinley Brunty, Andrea Bowman, Bradley Bowman, Jesse Cobble, Chevelle Deardorff, Kinsley Edwards, Lexus Jackson, Colt Jennings, Addison Johnson, Amelia Johnson, Brayden Johnson, Emma Jones, Jayce Levesque, Leighton Marshall, Evalyn Massey, Ian McCamey, Mya McCravey, Nola McCusker, Mackenzie McIntosh, Kaden Morrow, Sicily Nixon, Isabella Smelcer, Sarah Smelcer, James Smith, Landon Tipton, Madison Tucker, Olivia Warren, Noah Wilkerson, Hunter Williams
Fifth grade - Dylan Bailey, Zoey Baker, Kelcy Beets, Jagger Dearinger, Vanesa Escobar Mendez, Madeline Farr, Landyn Fasnacht, Zaileyane Foreman, Channing Haney, Kade Jeffries, Abigail Johnson, Ruby Jones, Brodie Lantz, James Legg, Denis Munoz-Munoz, Cora Norman, Alivia Patterson, Leah Peters, Devon Pitts, Caiden Quillen, Sophia Rakestraw, Michael Rogers, Isaiah Semextant, Braiden Shifflett, Ashlynn Strange, Cooper Teel, Jaylee Thacker, Braydon Thomas, Jacob Tweed