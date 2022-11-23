The following students at Mosheim Elementary School have earned academic honors for the first nine weeks grading period.
A Honor Roll
Third grade - Aliann Bible, Zane Bible, Cody Bowens, Everlee Carpenter, Jayleigh Chandley, Trenton Chrisman, Kaitlyn Cluesman, Sunjai Deardorff, Rylan Fanguy, Madisyn Getz, Bellatrix Gosling, Caroline Gray, McKee Greenlee, Jase Hartman, Elliana Hinkle, Aaliyah Hyatt, Isaac Johnson, Kaylie Johnson, Keygan Killion, Ramsey Johnson, Kaelyn Landers, Alexander Leake, Maddie Long, Sophia Loveday, Matthew McCravey, Callie Nuccio, Drekarius Richard, Laycie Rogers, Tessa Shelton, Kendall Stills, Juliet Ward, Peyton Wilkerson
Fourth grade - Caleb Barrington, Nevaeh Carpenter, Destyni Davis, Chevelle Deardorff, Gabryelle Jackson, Amelia Johnson, Jace Johnson, Cooper Jones, Kaden Morrow, Sicily Nixon, Tinley Parham, Jaylynn Ricker, Anslee Shelton, Sarah Smelcer, James Smith, John Solomon, Landon Tipton, Hunter Williams
Fifth grade - Kaylee Cedillo, Brady Charles, Cole Colyer, Dalaney Combs, Camden Davis, Jude Gregg, Kade Jeffries, Alayna Jones, Ruby Jones, Samuel Mathes, Aiden Morehouse, Michelle Rogers, Colton Shelton, Rachel Silvers, Addyson Thompson, Morgan Wagner, Carleigh Williams, Connor Williamson
B Honor Roll
Third grade - Angelica Alonzo Lucas, David Andrew, Lennox Arwood, Savannah Baker, Smith Beets, Jaxen Bishop, Skylar Bowman, Cambrie Brown, Maximo Cedillo, Annabeth Coville, Waylen Davis, Cash Deibler, Averie Dorris, Vivian Eidson, Cole Fletcher, Alexandria Franklin, Cole Fletcher, Lillianne Greene, Addalynn Hicks, Thomas Johnson, Jeremy Klene, Matthew Lawson, Kingston Levesque, Juan Lopez, Clark Malone, Kenda McKinney, Lorenzo Morrow, Christopher Norman, Garrett Ramsey, Olivia Shelton, Tannum Smelcer, Bobby Smith, Xavier Tuggle, Mason Williams
Fourth grade - Mikayla Adkins, Jaykob Bailey, Kolton Beaver, Bradley Bizuk, Andrea Bowman, Jesse Cobble, Aubrey Culpepper, Tristan Delph, Jayley Evans, Keelee Greene, Laura James, Ripley Jimenez, Brayden Johnson, Emma Jones, Jayce Levesque, Leighton Marshall, Lex Mason, Ian McCamey, Mya McCravey, Nola McCusker, Michael Miller, Samuel Morris, Averi Peters, Tucker Piatt, Emily Reed, Dipti Sah, Isabella Smelcer, Hailey Tipton, Madison Tucker, Hannah Wilkerson, Olivia Warren, Noah Wilkerson
Fifth grade - Collin Ayers, Dylan Bailey, Zoey Baker, Kelcy Beets, Sophia Bowman, Braxton Brown, Kaylie Buchanan, Brodee Cook, Kaleb Cutshall, Jagger Dearinger, Emily Diltz, Brayden Early, Vanesa Escobar Mendez, Madeline Farr, Zaileyane Foreman, Autumn Fox, Neyland Greenlee, Brooklyn Legg, James Legg, Liliana Miller, Kendrix Morgan, Eli O'Neill, Montavious Pittman, Caiden Quillen, Sophia Rakestraw, Khloe Shelton, Elijah Shipley, Liberty Stroud, Jaylee Thacker, Mia Thompson, Faith Thomet, Noah Weems