The following students at Mosheim Elementary School have achieved academic honors for the first nine weeks grading period.
A Honor Roll
Third grade - Kristopher Bruce, Dalaney Combs, James Dixon, Autumn Fox, Aiden Morehouse, Aubrey Shelton
Fourth grade - Addilynne Bailey, David Daniels, Erica Davis, Kenady Deal, Elias Franklin, Maci Golden, Willis Johnson, Ayla Self, Carter Stills, Tillman Travis, Taliah Trent, Mason Warren, Joshua Witt
Fifth grade - Abigail Cluesman, Grace Gates, Journey Gross, James Miller, Tytus Shelton
B Honor Roll
Third grade - Jazmeire Anderson, Dylan Bailey, Zoey Baker, Sophia Bowman, Kaylie Buchanan, Olivia Caruthers, Brady Charles, Cole Colyer, Brayden Early, Madeline Farr, K'nan Font, Jude Gregg, Christian Hatfield, Hayden Isley, Alayna Jones, Ruby Jones, Duncan Laws, Liliana Miller, Sophia Rakestraw, Michelle Rogers, Deacon Seay, Roman Seay, Colton Shelton, Braiden Shifflett, Elijah Shipley, Jaylee Thacker, David Whitson, Carleigh Williams, Connor Williamson
Fourth grade - Natalie Beeler, Trinity Crews, Jaylyn Cutshall, Kahlie Edwards, Ray Frazier, Julian Greenlee, Hilary Harrison, Rhilynn Henry, Riley Herndon, Abagale Jackson, Jessie Melton, Josiah Miller, Wesley Osborne, Nallely Ricker, Maddilyn Robinette, Priya Sah, Gavin Saunders, Tucker Sell, Maci Tweed, Khloe Williamson, Levi Wills
Fifth grade - Aleea Aiken, Wyatt Franklin, Pilar Galarza, Kaylee Gulley, Jonas Jenkins, Kalli Jones, Journey Lamons, Onica Laws, Joseph McDavid, Brayden Moncier, Scott Rodriguez, Jaylynn Santiago-Lanham, Amy Tunnell, Emilee Turner, Mckenzie Waddell