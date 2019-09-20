kAm%96 r9F4<6J\s@2< {25J q=24< z?:89ED D@446C E62> 56762E65 $F==:G2? $@FE9 h\a @? %9FCD52J]k^Am
kAm%96 D4@C:?8 6CFAE65 7@C E96 {25J q=24< z?:89ED :? E96 b_E9 >:?FE6 @? 2 8@2= 7C@> |25:D@? |2C:@?] {6DD E92? 2 >:?FE6 =2E6C[ |2C:@? 8@E 2 D64@?5 8@2=[ E96? :? E96 bbC5 >:?FE6 $:6CC2 y2J?6D D4@C65 E@ 8:G6 r\s E9C66 8@2=D]k^Am
kAmy6DD:42 |@CC:D@? 25565 2 8@2= ;FDE 367@C6 92=7E:>6[ 2?5 r9F4<6J\s@2< =65 c\` 2E E96 92=7]k^Am
kAm%96 {25J q=24< z?:89ED E2==:65 7:G6 8@2=D :? E96 D64@?5 92=7i ebC5 >:?FE6 |2C:@? 4@>A=6E65 2 92E EC:4<j eeE9 >:?FE6 7C6D9>2? t>>2 #:55=6j ehE9 >:?FE6 y2J?6Dj f`DE >:?FE6 y6DD |@CC:D@?j 2?5 g_E9 >:?FE6 |2C4: |6CC:==]k^Am
kAmr9F4<6J\s@2< <66A6C qC62??2 #@36CED 925 `c D2G6D]k^Am
kAm%96 {25J q=24< z?:89ED 9@DE }@CE9G:6H 2E e A]>] %F6D52J]k^Am
kAm'~{{t*qp{{ vC66?6G:==6 b[ !:86@? u@C86 _k^Am
kAm%2<:J2 rFCCJ AFE 5@H? ?:?6 <:==D 2?5 825 EH@ 246D 7@C vC66?6G:==6]k^Am
kAm}:<<2J=2 $E6H2CE 25565 D:I <:==D[ 2? 246 2?5 D6G6? 5:8D 7@C E96 {25J s6G:=D] {2FC6? q2:=6J 2?5 r9=@6 |2CD9 6249 925 7:G6 <:==D 2?5 2? 246]k^Am
kAmt>>2 #6??6C 925 `a 5:8D[ H9:=6 yF=6D p:<6? 925 ad 2DD:DED 2?5 D6G6? 5:8D]k^Am
kAmv~{u wFD<:6D }@E49 (:?k^Am
kAm%96 }@CE9 vC66?6 8@=7 H@? 2 7@FC\E62> >2E49 2>@?8 E96 4@F?EJ D49@@=D 2E {:?< w:==D r@F?ECJ r=F3]k^Am
kAm%96 wFD<:6D D9@E `eh =65 3J p:56? r@==:6C[ H9@ 62C?65 >652=:DE 9@?@CD 3J D9@@E:?8 2 bb]k^Am
kAmy6D9F2 rC2H7@C5 2?5 r2J56? u@F=<D 6249 D9@E 2 cd 2?5 r92D6 |2=@?6 EFC?65 :? 2 ce]k^Am
kAmr2CD@? (92=6J 925 2 d_[ tG2? $E2C?6D db 2?5 y@?29 !2=>6C dd 7@C E96 wFD<:6D]k^Am
kAm$@FE9 vC66?6 D9@E `fh =65 3J wF?E6C w2CE>2?’D bh] s2?:6= (@C=6J D9@E 2 c_[ xD224 w@6D6 925 2 ce[ p=64 y@?6D dc 2?5 r@5J w@56C dd]k^Am
kAmy@C52? !CF:EE D9@E 2 cc 7@C r9F4<6J\s@2< 2?5 tE92? $>:E9 D9@E 2 dh]k^Am
kAm(6DE vC66?6’D %:=J?? (:==6EE D9@E 2 df 2?5 y@?2E92? {2>3 D9@E 2 e_]k^Am
kAm(6DE vC66?6 H@? E96 8:C=D 4@?E6DE H:E9 |24<6?K:6 tG2?D D9@@E:?8 2 ch 2?5 w2??29 r@==:?D 2 ea 7@C E96 E62> D4@C6 @7 ```] y6DD:42 u@C5 2=D@ 925 2 ea]k^Am
kAm$@FE9 vC66?6’D r9=@6 z:?D6C D9@E 2 ch 2?5 #2496= p:<6? 925 2 eb 7@C 2 E62> D4@C6 @7 ``a]k^Am
kAmr9F4<6J\s@2<’D |25:D@? !2:?E6C D9@E 2 cd E@ 62C? >652=:DE 9@?@CD]k^Am
kAm|xss{t $rw~~{ u~~%qp{{ vC66?6G:==6 bc[ {:36CEJ q6== hk^Am
kAmp>2?F6= s:4<D@? CFD965 7@C `eh J2C5D 2?5 2 E@F495@H? @? `a 42CC:6D E@ =625 vC66?6G:==6 E@ E96 H:? 2E $4:6?46 w:== w:89 $49@@=]k^Am
kAmr2CD@? "F:==6? 42CC:65 E96 32== `_ E:>6D 7@C ed J2C5D 2?5 EH@ %sD[ H9:=6 qCJD@? |J6CD 925 7:G6 42CC:6D 7@C fh J2C5D 2?5 2 %s]k^Am
kAmr@C3:? r2??@? 4@>A=6E65 7:G6 @7 ?:?6 A2DD6D 7@C fh J2C5D 2?5 2 %s] w6 2=D@ C2? 7@C cg J2C5D @? D:I 42CC:65 2?5 2 EH@\A@:?E 4@?G6CD:@?]k^Am
kAm"F:==6? 925 2 ah\J2C5 %s 42E49[ |J6CD 925 EH@ 42E496D 7@C a` J2C5D[ r92C=6D s23?6J 925 2 `a\J2C5 42E49 2?5 s:4<D@? 925 2 d\J2C5 42E49]k^Am
kAm"F:?E@? qC2?5@? H2D a\7@C\a @? !p% <:4<D]k^Am
kAms676?D:G6=J[ z2>6C@? {6DE6C C24<65 FA D6G6? E24<=6D] s:4<D@?[ s23?6J[ sC2G6? %2J=@C 2?5 "F:==6? 6249 925 7:G6 E24<=6D[ 2?5 |J6CD 7:?:D965 H:E9 7@FC]k^Am
kAmvC66?6G:==6’D y' =@DE c_\g]k^Am
kAm|xss{t $rw~~{ r#~$$ r~&}%#* v|$’ w@=E %2<6D bC5k^Am
kAm$:>@? w@=E 7:?:D965 E9:C5 @G6C2== @FE @7 `b_ 3@JD :? vC66?6G:==6’D 4@?76C6?46 >66E]k^Am
kAmw@=E H2D 7@==@H65 3J ys (@@=D6J[ pFDE:? q66ED[ r@3J $96E=6J 2?5 xD224 v:3D@?]k^Am
kAmx? 8:C=D[ z2J=66 |J6CD 7:?:D965 7:CDE 7@C vC66?6G:==6 2?5 `gE9 @G6C2==[ H9:=6 r2E6 ~2<6D 7:?:D965 `hE9] #@F?5:?8 @FE v|$’ E@A 7:G6 H6C6 qCJ?? u6C8FD@?[ $FD2? |F=9@==6? 2?5 p?5C62 u=@H6CD]k^Am
kAm%96 8:C=D 7:?:D965 E9:C5 @G6C2== @FE @7 D:I E62>D 2?5 `__ CF??6CD]k^Am