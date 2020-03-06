kAm}t( ~#{tp}$[ {2] — %FD4F=F> &?:G6CD:EJ 5:DE2?46 CF??6C }:4@=6 |4|:==6? 92D 366? 9@?@C65 3J E96 &]$] %C24< U2>Aj u:6=5 2?5 rC@DD r@F?ECJ r@2496D pDD@4:2E:@? 2D E96 s:G:D:@? xx $@FE962DE #68:@? (@>6?VD %C24< pE9=6E6 @7 E96 *62C 7@C :?5@@C EC24< U2>Aj 7:6=5[ E96 &$%urrrp 2??@F?465 uC:52J]k^Am
kAm|4|:==6?[ 2 8C25F2E6 DEF56?E 7C@> !:4<6C:?8[ ~?E2C:@[ H2D E96 %@A #68:@?2= !6C7@C>6C :? 7@FC CF??:?8 6G6?ED 7@C E96 !:@?66CD 5FC:?8 E96 a_`h\a_ :?5@@C D62D@?] $96 D6E D49@@= 2?5 4@?76C6?46 C64@C5D :? E96 >:=6[ b[___ >6E6CD 2?5 d[___ >6E6CD 2?5 H2D A2CE @7 2 D49@@=\C64@C5 A6C7@C>2?46 :? E96 cIc__\>6E6C C6=2J] |4|:==6? H@? 8@=5 2E E96 $@FE9 pE=2?E:4 r@?76C6?46 r92>A:@?D9:AD :? E96 b[___[ d[___ 2?5 cIc__\C6=2J E@ 96=A %FD4F=F> E@ 2 E9:C5\A=246 7:?:D9 :? E96 E62> DE2?5:?8D]k^Am
kAm|4|:==6? C64@C565 E96 E@A E:>6D :? E96 $@FE962DE #68:@? :? E96 >:=6 @7 cidb]df 2E E96 &$r ~A6? @? u63] aa[ 2?5 hibh]bg :? E96 b[___ >6E6CD 2E E96 r2C@=:?2 r92==6?86 @? y2?] b`] |4|:==6? H2D E:>65 2E `eidb]ge :? E96 d[___ >6E6CD 2E E96 r2>6= r:EJ x?G:E2E:@?2= @? u63] f[ 2?5 H2D A2CE @7 E96 cIc__\>6E6C C6=2J E92E 4=2:>65 E96 C68:@?VD E@A E:>6 @7 bid_]_d 2E E96 &$r ~A6?]k^Am
kAm|4|:==6? H:== 4@>A6E6 :? 3@E9 E96 b[___ >6E6CD 2?5 E96 d[___ >6E6CD 2E E96 }rpp s:G:D:@? xx x?5@@C %C24< U2>Aj u:6=5 r92>A:@?D9:AD[ H9:49 H:== 36 96=5 uC:52J 2?5 $2EFC52J[ |2C49 `b 2?5 `c :? q:C>:?892>[ p=232>2]k^Am
kAmpH2C5 H:??6CD H6C6 56E6C>:?65 3J 2 G@E6 @7 &$%urrrp >6>36C 4@2496D] ~?=J E9@D6 :?5:G:5F2=D 7C@> &$%urrrp >6>36C AC@8C2>D 2C6 6=:8:3=6 7@C 2H2C5D]k^Am
kAm|4|:==6? :D E96 D64@?5 !:@?66C E@ 62C? #68:@? pE9=6E6 @7 E96 *62C 9@?@CD[ ;@:?:?8 (:5492C5 vF6CG:= H9@ H2D ?2>65 $@FE962DE #68:@? |6?VD %C24< pE9=6E6 @7 E96 *62C 7@C E96 a_`g @FE5@@C D62D@?]k^Am