kAmz}~)'x{{t — t$!} C6G62=65 E96 7:CDE 8=:>AD6 @7 %6??6DD66VD a_ab\ac H@>6?VD 9@@AD D4965F=6 @? (65?6D52J[ 2??@F?4:?8 E96 {25J '@=D H:== A=2J 9@DE E@ }@EC6 s2>6 @? }@G] ah 2D A2CE @7 2 `c\82>6 prr\$tr (@>6?VD q2D<6E32== r92==6?86]k^Am
kAm k^Am
kAm%96 q:8 ~C2?86 2?5 E96 u:89E:?8 xC:D9 2C6 D=2E65 E@ A=2J 2E d A]>][ t2DE6C? %:>6 @? E92E (65?6D52J 6G6?:?8[ 32EE=:?8 :? @?6 @7 7@FC 82>6D E:AA:?8 2E E92E 62C=J E:>6] %96 3C@2542DE 56D:8?2E:@? H:== 36 C6=62D65 =2E6C]k^Am
kAmq@E9 E62>D 6?E6C E96 FA4@>:?8 42>A2:8? H:E9 =@7EJ 6IA64E2E:@?D 27E6C C6249:?8 E96 }rpp $H66E `e :? a_aa\ab] }@EC6 s2>6 :D C2?<65 }@] `_ :? t$!}VD (2J\%@@\t2C=J %@A ad[ H9:=6 %6??6DD66 :D D=@EE65 2E }@] `a :? E92E A@== H:E9 :ED A=246>6?E 3J E92E @C82?:K2E:@? @44FCC:?8 367@C6 EH@\E:>6 p==\prr A6C7@C>6C k2 9C67lQ9EEADi^^F?:G6CD:EJ@7E6??6DD662E9=6E:4D]4>2:=`h]4@>^E^5\=\G25<FJ\J5H;5EFC\E^Q E2C86ElQ03=2?<Q 52E2\D276C65:C64EFC=lQ9EEADi^^HHH]8@@8=6]4@>^FC=nBl9EEADi^^F?:G6CD:EJ@7E6??6DD662E9=6E:4D]4>2:=`h]4@>^E^5\=\G25<FJ\J5H;5EFC\E^U2>AjD@FC46l8>2:=U2>AjFDEl`egg_d`dgfgh____U2>AjFD8lp~G'2H_%aBzA9A*"v%HH$8g=}A$`Qmy6H6= $A62Ck^2m @7 (2<6 u@C6DE 2??@F?465 D96 H2D ;@:?:?8 E96 {25J '@=D] %96 t$!} C2?<:?8D 92G6?VE 366? FA52E65 D:?46 E92E E:>6]k^Am
kAm k^Am
kAm&% C6EFC?D ?:?6 A=2J6CD[ :?4=F5:?8 D:I H9@ DE2CE65 82>6D 2 J62C 28@] $:I\7@@E\EH@[ 7:7E9\J62C 7@CH2C5 k2 9C67lQ9EEADi^^F?:G6CD:EJ@7E6??6DD662E9=6E:4D]4>2:=`h]4@>^E^5\=\G25<FJ\J5H;5EFC\:^Q E2C86ElQ03=2?<Q 52E2\D276C65:C64EFC=lQ9EEADi^^HHH]8@@8=6]4@>^FC=nBl9EEADi^^F?:G6CD:EJ@7E6??6DD662E9=6E:4D]4>2:=`h]4@>^E^5\=\G25<FJ\J5H;5EFC\:^U2>AjD@FC46l8>2:=U2>AjFDEl`egg_d`dgfgh____U2>AjFD8lp~G'2HbqG%drhxf&:dE43b?c'*>(Qm#:4<62 y24<D@?k^2m[ H9@ 62C?65 p==\p>6C:42 9@?@C23=6 >6?E:@?[ 7:CDE\E62> p==\$tr 2?5 r96CJ= |:==6C pH2C5 E@A\7:G6 7:?2=:DE 244@=256D 2 J62C 28@ 27E6C 2G6C28:?8 `h]a AA8] 2?5 e]` CA8][ :D 324< E@ D6E E96 E@?6 7@C E96 q:8 ~C2?86]k^Am
kAm k^Am
kAmk2 9C67lQ9EEADi^^F?:G6CD:EJ@7E6??6DD662E9=6E:4D]4>2:=`h]4@>^E^5\=\G25<FJ\J5H;5EFC\5^Q E2C86ElQ03=2?<Q 52E2\D276C65:C64EFC=lQ9EEADi^^HHH]8@@8=6]4@>^FC=nBl9EEADi^^F?:G6CD:EJ@7E6??6DD662E9=6E:4D]4>2:=`h]4@>^E^5\=\G25<FJ\J5H;5EFC\5^U2>AjD@FC46l8>2:=U2>AjFDEl`egg_d`dgfgh____U2>AjFD8lp~G'2HbBA|`C_5Et4J&!sfG?B0${Qm%2>2C: z6Jk^2m[ 2 e\e :?E6C:@C 7@C46 @? 3@E9 6?5D @7 E96 7=@@C[ C6EFC?D E@ 24E:@? 27E6C =2DE D62D@? 6?565 :? 96C ?:?E9 82>6 5F6 E@ >65:42= C62D@?D] $96 :D 2 EH@\E:>6 $tr p==\s676?D:G6 %62> >6>36C[ 2 a_aa {:D2 {6D=:6 pH2C5 7:?2=:DE 2?5 a_aa p==\$tr 9@?@C66] &% 2=D@ H6=4@>6D 324< :ED 7@FCE9\ 2?5 7:7E9\=625:?8 D4@C6CD :? e\` D6?:@C H:?8 k2 9C67lQ9EEADi^^F?:G6CD:EJ@7E6??6DD662E9=6E:4D]4>2:=`h]4@>^E^5\=\G25<FJ\J5H;5EFC\?^Q E2C86ElQ03=2?<Q 52E2\D276C65:C64EFC=lQ9EEADi^^HHH]8@@8=6]4@>^FC=nBl9EEADi^^F?:G6CD:EJ@7E6??6DD662E9=6E:4D]4>2:=`h]4@>^E^5\=\G25<FJ\J5H;5EFC\?^U2>AjD@FC46l8>2:=U2>AjFDEl`egg_d`dgfgh____U2>AjFD8lp~G'2Ha>dh|uC_KAefa+6aD=0c*}Qm%6DD s2C3Jk^2m Wf]c AA8][ f_ buvDX 2?5 e\d ;F?:@C 7@CH2C5 k2 9C67lQ9EEADi^^F?:G6CD:EJ@7E6??6DD662E9=6E:4D]4>2:=`h]4@>^E^5\=\G25<FJ\J5H;5EFC\A^Q E2C86ElQ03=2?<Q 52E2\D276C65:C64EFC=lQ9EEADi^^HHH]8@@8=6]4@>^FC=nBl9EEADi^^F?:G6CD:EJ@7E6??6DD662E9=6E:4D]4>2:=`h]4@>^E^5\=\G25<FJ\J5H;5EFC\A^U2>AjD@FC46l8>2:=U2>AjFDEl`egg_d`dgfgh____U2>AjFD8lp~G'2HbJ"J<E"b6~{|9~I3x53'!4Qmy:==:2? w@==:?8D9625k^2m We]a AA8][ c]c CA8]X]k^Am
kAm k^Am
kAm}6H4@>6CD :?4=F56 $A62C 2?5 76==@H D6?:@C 8F2C5 k2 9C67lQ9EEADi^^F?:G6CD:EJ@7E6??6DD662E9=6E:4D]4>2:=`h]4@>^E^5\=\G25<FJ\J5H;5EFC\I^Q E2C86ElQ03=2?<Q 52E2\D276C65:C64EFC=lQ9EEADi^^HHH]8@@8=6]4@>^FC=nBl9EEADi^^F?:G6CD:EJ@7E6??6DD662E9=6E:4D]4>2:=`h]4@>^E^5\=\G25<FJ\J5H;5EFC\I^U2>AjD@FC46l8>2:=U2>AjFDEl`egg_d`dgfgh____U2>AjFD8lp~G'2H`8I:%<r`E@?`us\exdu:BJQms6DE:?66 (6==Dk^2m Wq6=>@?EX[ 2?5 D@A9@>@C6 8F2C5^7@CH2C5 k2 9C67lQ9EEADi^^F?:G6CD:EJ@7E6??6DD662E9=6E:4D]4>2:=`h]4@>^E^5\=\G25<FJ\J5H;5EFC\>^Q E2C86ElQ03=2?<Q 52E2\D276C65:C64EFC=lQ9EEADi^^HHH]8@@8=6]4@>^FC=nBl9EEADi^^F?:G6CD:EJ@7E6??6DD662E9=6E:4D]4>2:=`h]4@>^E^5\=\G25<FJ\J5H;5EFC\>^U2>AjD@FC46l8>2:=U2>AjFDEl`egg_d`dgfgh____U2>AjFD8lp~G'2Hb;"DIJI0*q}_:IwBb$<{=!QmpG6CJ $EC:4<=2?5k^2m W!:EEX] $A62C 2?5 (6==D H6C6 C2?<65 }@] f 2?5 }@] `h 3J acf$A@CED 2>@?8 E@A EC2?D76CD 2?5 2=@?8 H:E9 $EC:4<=2?5 96=A65 %6??6DD66 42C5 E96 }@] e\C2?<65 EC2?D76C 4=2DD ?2E:@?2==J[ 244@C5:?8 E@ acf$A@CED 2?2=JDE qC2?5@? r=2J]k^Am
kAm k^Am
kAm&}s[ >62?H9:=6[ C6EFC?D :ED E@A E9C66 =625:?8 D4@C6CD :? $@?:2 r:EC@? W`c]f AA8][ d]d CA8]X[ ~=:G:2 |:=6D W`c]b AA8][ f]b CA8][ e]h 2A8]X 2?5 |255J (6DE36=5 W``]a AA8][ e]e CA8]X 7C@> 2 DBF25 E92E H6?E af\e @G6C2== 2?5 `d\b :? prr A=2J] %96 xC:D9 2C6 =65 3J 7@FCE9\J62C 9625 4@249 }:6=6 xG6J]k^Am
kAm k^Am
kAm%6??6DD66 :D aa\g 2==\E:>6 GD] }@EC6 s2>6[ :?4=F5:?8 `\_ E9C@F89 7@FC 4@>A=6E6 J62CD F?56C k2 9C67lQ9EEADi^^F?:G6CD:EJ@7E6??6DD662E9=6E:4D]4>2:=`h]4@>^E^5\=\G25<FJ\J5H;5EFC\4^Q E2C86ElQ03=2?<Q 52E2\D276C65:C64EFC=lQ9EEADi^^HHH]8@@8=6]4@>^FC=nBl9EEADi^^F?:G6CD:EJ@7E6??6DD662E9=6E:4D]4>2:=`h]4@>^E^5\=\G25<FJ\J5H;5EFC\4^U2>AjD@FC46l8>2:=U2>AjFDEl`egg_d`dgfgh____U2>AjFD8lp~G'2H_G\>B0{ByA&\+p0vpA&rKhQmz6==:6 w2CA6Ck^2m] w2CA6C 8F:565 96C 7:CDE &% DBF25 E@ 2 fc\eb D:8?2EFC6 C@25 G:4E@CJ @G6C E96 |F776E |4vC2H\96=>65 }@] `d^`c xC:D9 @? }@G] ``[ a_`h] xG6J E@@< E96 C6:?D 7C@> |4vC2H 27E6C E92E D62D@?[ 2?5 E96 EH@ AC@8C2>D H:== >66E :? a_ab 7@C E96 7:CDE @442D:@? D:?46 E96?]k^Am