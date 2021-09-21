The Wednesday Bridge Group announced August winners:
- Aug. 4 — 1st place Norman Cluley, 2nd place Alex Brown, 3rd place Rheta Finigan;
- Aug. 11 — 1st place Mary Ann Handy, 2nd place Justine Willis, 3rd place Angie Clendenon;
- Aug 17 — 1st place Mary Ann Handy, 2nd place Norman Cluley, 3rd place Rheta Finigan;
- Aug. 24 — 1st place Justine Wills, 2nd place Nancy Flaglor and Loraine Cluley (Tied), 3rd place Walter McCarty;
- and Aug. 31 — 1st place Carol Garrand, 2nd place Justine Wills, 3rd place Linda Morelock.
The Wednesday Bridge Group plays every Wednesday 12:15-4 p.m. at the Greeneville Cumberland Presbyterian Church (The Cannonball Church).