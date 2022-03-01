The Tuesday Bridge Group announced February winners:
Feb. 1 — 1st place, Walter McCarty; 2nd place, Mary Ann Handy; 3rd place, Alex Brown
Feb. 8 — 1st place, Norman Cluley; 2nd place, Carole Garran; 3rd place, Eva McClue
Feb. 15 — 1st place, Mary Ann Handy; 2nd place, Brenda Maxwell; 3rd place, Carole Garran
Feb. 22 — 1st place, Mary Ann Handy; 2nd place, Norman; and 3rd place, Walter McCarty
The Tuesday Bridge Group plays every Tuesday, 12:15-4 p.m., at the Greeneville Cumberland Presbyterian Church (The Cannonball Church).