The Wednesday Bridge Group announced may winners:

  • May 5-1st place, Justine Willis, 2nd place Carol Garran, 3rd place Norman Cluley;
  • May 12-1st place Mary Ann Handy, 2nd place Eva McClue, 3rd place Norman Cluley;
  • May 19-1st place Angie Clendenon, 2nd place Bari McComb, 3rd place Brenda Maxwell;
  • May 28-1st place Eva McClue, 2nd place Angie Clendenon, 3rd place Mary Ann Handy.

The Wednesday Bridge Group plays every Wednesday 12:15-4 p.m. at the Greeneville Cumberland Presbyterian Church (The Cannonball Church).

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