The Wednesday Bridge Group announced may winners:
- May 5-1st place, Justine Willis, 2nd place Carol Garran, 3rd place Norman Cluley;
- May 12-1st place Mary Ann Handy, 2nd place Eva McClue, 3rd place Norman Cluley;
- May 19-1st place Angie Clendenon, 2nd place Bari McComb, 3rd place Brenda Maxwell;
- May 28-1st place Eva McClue, 2nd place Angie Clendenon, 3rd place Mary Ann Handy.
The Wednesday Bridge Group plays every Wednesday 12:15-4 p.m. at the Greeneville Cumberland Presbyterian Church (The Cannonball Church).