kAm}p$w'x{{t[ %6??] Wp!X — %6??6DD66’D DE2E6 A2C<D 2C6 @776C:?8 7C66[ 8F:565 9:<6D @? }6H *62C’D s2J]k^Am
kAmuC66 9:<6D H:== 36 2G2:=23=6 2E 2== de DE2E6 A2C<D @? y2?] ` H:E9 E96 6I46AE:@? @7 q:46?E6??:2= r2A:E@= |2== $E2E6 !2C<[ H9:49 9@DED 2 }6H *62C’D tG6 6G6?E :? }2D9G:==6[ DE2E6 A2C< @77:4:2=D D2:5 :? 2 ?6HD C6=62D6]k^Am
kAmw:<6D 2C6 =65 3J 2 A2C< C2?86C 2?5 G2CJ :? 568C66D @7 5:77:4F=EJ] %96 7C66 9:<6D 2C6 A2CE @7 p>6C:42’D $E2E6 !2C<D u:CDE s2J w:<6D :? 2== d_ DE2E6D[ @77:4:2=D D2:5]k^Am
kAmpE s2G:5 rC@4<6EE q:CE9A=246 $E2E6 !2C< :? {:>6DE@?6[ !2C< #2?86C $62? |4z2J H:== =625 2 9:<6 @7 E96 `]bd\>:=6 y@9? rC@4<6EE {@@A %C2:= 2C@F?5 E96 A6C:>6E6C @7 E96 A2C<]k^Am
kAm!2CE:4:A2?ED 2C6 25G:D65 E@ H62C 4@>7@CE23=6 D9@6D 2?5 5C6DD H2C>=J]k^Am
kAm%96 9:<6 :D 7C@> `_\`` 2]>] @? y2?] `[ 2?5 E9@D6 A2CE:4:A2E:?8 D9@F=5 >66E 2E E96 A2C<’D G:D:E@C 46?E6C] %96 A2C< :D 2E `acd s2GJ rC@4<6EE !2C< #@25 :? {:>6DE@?6]k^Am
kAm|@C6 :?7@C>2E:@? :D 2G2:=23=6 3J 42==:?8 cab\adf\a`ef @C 2E E?DE2E6A2C<D]4@>^A2C<D^52G:5\4C@4<6EE]k^Am
kAm$E2E6 A2C<D 2=D@ @776C 7C66 9:<6D @? }2E:@?2= %C2:=D s2J[ }2E:@?2= !F3=:4 {2?5D s2J[ 27E6C %92?<D8:G:?8 s2J 2?5 E@ >2C< E96 4@>:?8 @7 DAC:?8]k^Am
kAm|@C6 :?7@C>2E:@? 42? 36 7@F?5 2E E96 %6??6DD66 $E2E6 !2C<D H63D:E6]k^Am