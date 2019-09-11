kAm%96 %FD4F=F> !=2??:?8 r@>>:DD:@? 6=64E65 ?6H @77:46CD 7@C E96 a_`h\a_ 7:D42= J62C 2E :ED >66E:?8 %F6D52J]k^Am
kAms2=6 {2?56CD H2D 6=64E65 A=2??:?8 4@>>:DD:@? 492:C>2?] |:<6 qFC?D H2D 6=64E65 G:46\492:C>2?[ 2?5 %6C6D2 |4rC2CJ H2D 6=64E65 D64C6E2CJ] qFC?D 2?5 |4rC2CJ 92G6 D6CG65 :? E9@D6 A@D:E:@?D[ H9:=6 {2?56CD H:== D6CG6 2D A=2??:?8 4@>>:DD:@? 492:C>2? 7@C E96 7:CDE E:>6]k^Am
kAm{2?56CD 925 366? t2DE':6H t=6>6?E2CJ $49@@= AC:?4:A2= 7@C b` J62CD 367@C6 C6E:C:?8 2E E96 6?5 @7 E96 a_`g\`h J62C]k^Am
kAm#@36CE z] q:C5 C6E:C65 yF?6 b_ 2D 492:C>2? @7 E96 %FD4F=F> !=2??:?8 r@>>:DD:@?] ~? 3692=7 @7 E96 A=2??:?8 4@>>:DD:@?[ qFC?D E92?<65 q:C5 7@C 9:D 564256D @7 D6CG:46 E@ E96 4:EJ 2D 2 A=2??:?8 4@>>:DD:@? >6>36C[ >2J@C 2?5 4@>>:DD:@?6C]k^Am
kAm“(6 2AAC64:2E6 6G6CJE9:?8 96 92D 5@?6 7@C E96 4:EJ @7 %FD4F=F>[” qFC?D D2:5]k^Am
kAm%96 A=2??:?8 4@>>:DD:@? 2=D@ H6=4@>65 2 ?6H >6>36C[ tC:4 !C:46[ H9@ 4@\@H?D rC62>J rFA[ 2 5C:G6\E9CF 4@7766 D9@A :? %FD4F=F>[ H:E9 9:D H:76[ {J?6EE6 |4x?E@D9\!C:46] !C:46 :D 2=D@ 2 >6>36C @7 E96 vC66?6G:==6 u:C6 s6A2CE>6?E]k^Am
kAm“(6’C6 8=25 E@ 92G6 J@F 2?5 =@@< 7@CH2C5 E@ H@C<:?8 H:E9 J@F[” qFC?D E@=5 !C:46]k^Am
kAm“x 2AAC64:2E6 E96 @AA@CEF?:EJ[” !C:46 C6A=:65]k^Am
kAm%96 a_`h\a_ 7:D42= J62C 3682? yF=J `[ 3FE E96 %FD4F=F> !=2??:?8 r@>>:DD:@? 925 ?@E >6E D:?46 |2C49 367@C6 %F6D52J ?:89E’D >66E:?8[ AC@>AE:?8 E96 56=2J :? 6=64E:@? @7 @77:46CD]k^Am
kAm%96 %FD4F=F> !=2??:?8 r@>>:DD:@? 2=D@ 92D 2 ?6H 4:EJ A=2??6C] tC:42 |2=A2DD[ @7 E96 u:CDE %6??6DD66 s6G6=@A>6?E s:DEC:4E[ H2D ?@E 2E %F6D52J 6G6?:?8’D >66E:?8 3FE 2=C625J D6CG6D 2D E96 4:EJ’D A=2??6C] $96 H:== 2EE6?5 E96 ?6IE A=2??:?8 4@>>:DD:@? >66E:?8 D4965F=65 7@C ~4E] g]k^Am
kAmx? 3FD:?6DD 27E6C E96 A=2??:?8 4@>>:DD:@? >66E:?8 25;@FC?65[ E96 %FD4F=F> q@2C5 @7 +@?:?8 pAA62=D 4@?G6?65 2?5 C64@>>6?565 2 C6K@?:?8 C6BF6DE 7@C 2 AC@A6CEJ 2E d_dd t] p?5C6H y@9?D@? w:89H2J]k^Am
kAm!C@A6CEJ @H?6C y24<:6 !C6DD=6J C6BF6DE65 E92E E96 AC@A6CEJ 36 C6K@?65 7C@> :ED q\`[ }6:893@C9@@5 qFD:?6DD s:DEC:4E[ 56D:8?2E:@? E@ #\`[ {@H s6?D:EJ #6D:56?E:2=] !C6DD=6J A=2?D E@ DF35:G:56 E96 `_]be\24C6 A2C46= 2?5 D6== AC@A6CEJ E@ 2 C6=2E:G6[ H9@ H:== 3F:=5 2 9@FD6 @? E96 DF35:G:565 EC24E] %96 C6BF6DE :D DF3;64E E@ 2AAC@G2= 3J E96 %FD4F=F> q@2C5 @7 |2J@C 2?5 r@>>:DD:@?6CD]k^Am
kAm+@?:?8 2AA62=D 3@2C5 >6>36C 2?5 |2J@C p=2? r@C=6J D2:5 E96 C64@>>6?52E:@? H:== 36 AC6D6?E65 E@ E96 3@2C5 2E :ED $6AE] ab >66E:?8[ H:E9 2 AF3=:4 962C:?8 E@ 36 96=5 367@C6 E96 3@2C5’D ~4E] ag >66E:?8[ 7@==@H65 3J 2 D64@?5 C625:?8 2?5 A@DD:3=6 2AAC@G2= @7 E96 C6BF6DE]k^Am
kAmp? 255:E:@?2= 5C:G6H2J @?E@ t2DE p?5C6H y@9?D@? w:89H2J H:== ?@E 36 ?66565 7@C 2 D64@?5 9@>6 @? E96 DF35:G:565 AC@A6CEJ[ 3@2C5 >6>36CD H6C6 E@=5]k^Am