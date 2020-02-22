kAms62C $:Cik^Am
kAmx?E6C6DE:?8 9@H E96D6 D>2CE6C\E92?\v@5 :?5:G:5F2=D 766= E96 ?665 E@ D6E FA E96:C @H? DJDE6> @7 >@C2=:EJ] v@5[ H9@ >256 FD[ 82G6 FD 2 FD6CD >2?F2=] x? :E[ 96 =2:5 5@H? E96 36DE H2J E@ 5@ =:76] w6 5:5?’E ;FDE 562= H:E9 E96 >2;@C :E6>D DF49 2D DE62=:?8 @C 25F=E6CJ] w6 25565 D@>6 5:6E2CJ DF886DE:@?D 2?5 6G6? 2 76H H@C5D 23@FE H2D9:?8 J@FC 92?5D[ =@?8 367@C6 H6 D2H 2 86C> :? 2 >:4C@D4@A6]k^Am
kAm%9:D :D ?@E E96 7:CDE 86?6C2E:@? @7 9F>2? 36:?8D E@ EFC? E96:C 324< @? v@5’D H@C5] %96 w@=J q:3=6 2=H2JD DFCG:G6D[ 3FE E96 4:G:=:K2E:@? 5:6D 2 A2:?7F= 562E9]k^Am
kAm!C@A96ED ECJ E@ D@F?5 E96 2=2C> 2?5 2C6 C:5:4F=65 2?5 @DEC24:K65 7@C E96:C 677@CE]k^Am
kAm%92?< J@F[ uC2?<=:? vC292>[ 7@C 36:?8 @?6 @7 E96>] |2J36 2 76H H:== =:DE6?]k^Am
kAmp??6 rFED92==k^Am
kAmvC66?6G:==6k^Am