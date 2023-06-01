OTHER OPINIONS OTHER OPINIONS: Republicans Get Joe Manchin His Mountain Valley Pipeline By The Wall Street Journal Jun 1, 2023 21 min ago Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save × This page requires Javascript. Javascript is required for you to be able to read premium content. Please enable it in your browser settings. kAm!C@8C6DD:G6D 92G6 7:=65 =2HDF:E 27E6C =2HDF:E E@ 3=@4< E96 |@F?E2:? '2==6J !:A6=:?6[ 2D E96D6 4@=F>?D 92G6 49C@?:4=65] }@H E96J’C6 :C2E6 E92E E96J >2J =@D6 E96:C =@?8 7:89E 3642FD6 E96 563E\46:=:?8 562= 36EH66? !C6D:56?E y@6 q:56? 2?5 w@FD6 #6AF3=:42?D 6DD6?E:2==J 8F2C2?E66D E96 A:A6=:?6’D 4@>A=6E:@?] !@=:E:42= EFC?23@FE :D 72:C A=2J]k^AmkAm%96 b_c\>:=6 A:A6=:?6 E92E 2:>D E@ 56=:G6C ?2EFC2= 82D 7C@> pAA2=249:2 E@ E96 $@FE962DE H2D 7:CDE AC@A@D65 :? a_`c 2?5 92D D:?46 366? DEF4< :? =682= 2?5 C68F=2E@CJ =:>3@] (9:=6 :E :D hcT 4@>A=6E6[ 8C66?D <66A 492==6?8:?8 :ED A6C>:ED — 2?5 E96 D2>6 u@FCE9 r:C4F:E r@FCE @7 pAA62=D A2?6= <66AD 3=@4<:?8 E96> @? 5F3:@FD =682= 8C@F?5D 2?5 D6?5:?8 6?G:C@?>6?E2= C6G:6HD 324< E@ C68F=2E@CD E@ 36 C65@?6]k^AmkAm%96 563E 562= :D DH66E C6G6?86 7@C (6DE ':C8:?:2 $6?] y@6 |2?49:?[ H9@ D2:5 96 G@E65 7@C =2DE J62C’D x?7=2E:@? #65F4E:@? p4E :? C6EFC? 7@C 2 AC@>:D6 3J q:56? 2?5 |2;@C:EJ {6256C r9F4< $49F>6C E@ A2DD A6C>:EE:?8 C67@C> E92E H@F=5 :?4=F56 6IA65:E65 2AAC@G2= @7 E96 |@F?E2:? '2==6J !:A6=:?6]k^AmkAmw6 8@E ?@E9:?8 7C@> 9:D 76==@H s6>@4C2ED] qFE ?@H #6AF3=:42?D 92G6 4@>6 E@ 9:D C6D4F6 3J =:36C2E:?8 E96 A:A6=:?6 7C@> 8C66? AFC82E@CJ] *@F’C6 H6=4@>6[ $6?2E@C]k^AmkAm%96 563E\46:=:?8 =68:D=2E:@? C6BF:C6D E96 &]$] pC>J r@CAD @7 t?8:?66CD E@ :DDF6 2== ?646DD2CJ A6C>:ED H:E9:? a` 52JD 2?5 H@F=5 6I6>AE 8@G6C?>6?E 2AAC@G2=D 7C@> ;F5:4:2= C6G:6H] %96 s]r] r:C4F:E r@FCE @7 pAA62=D H@F=5 92G6 6I4=FD:G6 ;FC:D5:4E:@? E@ 962C =682= 492==6?86D E@ E9:D D64E:@? @7 E96 3:==] %9:D :D 2D 4=@D6 E@ 2 CF336C DE2>A 7C@> r@?8C6DD 2D :E 86ED]k^AmkAmxE’D 6DA64:2==J ?:46 E@ 962C E96 25>:?:DEC2E:@? 4@?EC25:4E 2=2C>:DE 4=2:>D 2?5 4@?4656 E92E E96 A:A6=:?6 H@?’E 92C> E96 6?G:C@?>6?E] “%9:D AC@G:D:@? 5@6D?’E 92G6 >F49 @7 2? 67764E[” (9:E6 w@FD6 F=EC2\8C66? 25G:D6C y@9? !@56DE2 D2:5] v2D 56=:G6C65 3J E96 A:A6=:?6 H@F=5 C6A=246 4@2= 2?5 7C66 FA 82D DFAA=J :? E96 $@FE9 E@ 36 D6?E @G6CD62D]k^AmkAm%92E :D?’E DE@AA:?8 s6>@4C2ED 7C@> >2<:?8 @?6 =2DE 2EE6>AE E@ <:== E96 A:A6=:?6 :? E96 $6?2E6] ':C8:?:2 s6>@4C2E %:> z2:?6 D2JD 96 A=2?D E@ 7:=6 2? 2>6?5>6?E E@ E96 563E 3:== DEC:AA:?8 E96 A:A6=:?6 AC@G:D:@?[ 6G6? E9@F89 9:D DE2E6 H@F=5 36?67:E 7C@> :ED 4@>A=6E:@?] $F49 :D E96 72?2E:4:D> @7 E96 8C66? =67E]k^AmkAmt?G:C@?>6?E2=:DED 2C6 2=D@ 9@H=:?8 E92E E96 =68:D=2E:@? >2J D6E 2 AC64656?E 7@C @E96C A:A6=:?6 2AAC@G2=D] (6 DFC6 9@A6 D@]k^Am Trending Recipe Videos Via The Associated Press Facebook Twitter WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Tags Politics Law Legislation Trade Chemistry Ecology Recommended for you Latest e-Edition To view our latest e-Edition, click the image on the left. Trending Recipes