EDITOR Scott Jenkins

PUBLISHER Paul W. Mauney

RESEARCHERS Sarah Gregory, Kelly Pickering, Cicely Babb

ADVERTISING DIRECTOR Artie Wehenkel

ADVERTISING SALES Tanya Hensley, Sandi Blalock, Kierra Rice, Hala Watson, Tammy Waldroup, Jayme Pressley

ADVERTISING ASSISTANT Taunya Blazer

ADVERTISING DESIGN Melanie Hilliard

DESIGN Marcus Fitzsimmons, APG Maryville Production Center

PRINTING & DISTRIBUTION Dale Long

PRE-PRESS Charles Buckner

PRINTING Jay Early, Kevin Johnson, Max Olmsted, Ronnie Villarta

PACKAGING/BINDERY Charles Johnson, Danny Crum, Landon Cutshaw, Leon Carson Jr., Mario Lovisa, Zachary Ferguson

DISTRIBUTION/CUSTOMER SERVICE Allie Lunsford, Aundrea Davis, Betty Campbell, Della Lowe, Shirley Jones, Wendy Peay

ADMINISTRATION Kelly Pickering

ONLINE DIRECTOR Brian Cutshall

ONLINE www.GreenevilleSun.com

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