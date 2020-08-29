EDITOR Scott Jenkins
PUBLISHER Paul W. Mauney
RESEARCHERS Sarah Gregory, Kelly Pickering, Cicely Babb
ADVERTISING DIRECTOR Artie Wehenkel
ADVERTISING SALES Tanya Hensley, Sandi Blalock, Kierra Rice, Hala Watson, Tammy Waldroup, Jayme Pressley
ADVERTISING ASSISTANT Taunya Blazer
ADVERTISING DESIGN Melanie Hilliard
DESIGN Marcus Fitzsimmons, APG Maryville Production Center
PRINTING & DISTRIBUTION Dale Long
PRE-PRESS Charles Buckner
PRINTING Jay Early, Kevin Johnson, Max Olmsted, Ronnie Villarta
PACKAGING/BINDERY Charles Johnson, Danny Crum, Landon Cutshaw, Leon Carson Jr., Mario Lovisa, Zachary Ferguson
DISTRIBUTION/CUSTOMER SERVICE Allie Lunsford, Aundrea Davis, Betty Campbell, Della Lowe, Shirley Jones, Wendy Peay
ADMINISTRATION Kelly Pickering
ONLINE DIRECTOR Brian Cutshall
ONLINE www.GreenevilleSun.com