The health needs of pets and livestock are met by more than a dozen veterinarians working at veterinary clinics in this community.
ANIMAL MEDICAL CENTER OF GREENEVILLE, PC
370 Morgan Road
Greeneville, TN 37745
639-6777 (regular and after hours)
639-0743 (fax)
Dr. Don E. “Ed” Claiborne, DVM
Dr. Al Claiborne, DVM
Dr. Leslie Brown, DVM
ANIMALS WEST VETERINARY HOSPITAL
1428 W. Main St.
Greeneville, TN 37743
639-9677
Dr. Tony Greer, DVM
Dr. Amanda Greer, DVM
BROOKFIELD ANIMAL HOSPITAL
735 W. Andrew Johnson Highway
Greeneville, TN 37745
639-9594
Dr. Philip Howard, DVM
Dr. Alisa Howard, DVM
CRESTVIEW ANIMAL HOSPITAL
1543 Industrial Road
Greeneville, TN 37745
639-1421
Dr. Bob Thorpe, DVM
Dr. Samantha Lamons, DVM
DUCKWORTH ANIMAL HOSPITAL
701 N. Main St.
Greeneville, TN 37745
638-5382
Dr. A.L. Duckworth III, DVM
Dr. Stacia R. Cook, DVM
EAST TENNESSEE VETERINARY
1515 Industrial Road
Greeneville, TN 37745
620-3701 (office and after hours)
Dr. Alex Dulaney, DVM
Dr. Patrick Taylor, DVM
Dr. Megan Gilbert, DVM
Dr. Claire Baskett, DVM
(W): www.easttnvet.com
LARGE ANIMAL SERVICES
1430 W. Main St.
Greeneville, TN 37743
636-1499
Dr. Mitchell Parks, DVM
ROCKY TOP VETERINARY HOSPITAL
5415 E. Andrew Johnson Highway
Afton, TN 37616
525-5699
Dr. Matt Quillen, DVM
Dr. Kathryn Kirchberg, DVM
(W): www.rockytopvets.com
TOWN AND COUNTRY ANIMAL HOSPITAL
45 Ponderosa Lane
Telford, TN 37690
913-2737
Dr. Lisa K. Webb, DVM
(W): www.tennesseevet.com
VET CARE ANIMAL HOSPITAL
710 Professional Plaza
Greeneville, TN 37745
638-2273
Dr. Vickie L. Howell, DVM
GREENE COUNTY VETERINARY MEDICAL CENTER
247 Baileyton Road
Greeneville, TN 37745
639-4881 or 639-1621
639-1621 (after hours)
Dr. Doug Woolsey, DVM
Dr. Justin Woolsey, DVM