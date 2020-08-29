The health needs of pets and livestock are met by more than a dozen veterinarians working at veterinary clinics in this community.

ANIMAL MEDICAL CENTER OF GREENEVILLE, PC

370 Morgan Road

Greeneville, TN 37745

639-6777 (regular and after hours)

639-0743 (fax)

Dr. Don E. “Ed” Claiborne, DVM

Dr. Al Claiborne, DVM

Dr. Leslie Brown, DVM

(E): amcgreeneville@gmail.com

(W): www.amcgreeneville.com

ANIMALS WEST VETERINARY HOSPITAL

1428 W. Main St.

Greeneville, TN 37743

639-9677

Dr. Tony Greer, DVM

Dr. Amanda Greer, DVM

BROOKFIELD ANIMAL HOSPITAL

735 W. Andrew Johnson Highway

Greeneville, TN 37745

639-9594

Dr. Philip Howard, DVM

Dr. Alisa Howard, DVM

(W): www.brookfieldanimalhospital.net

CRESTVIEW ANIMAL HOSPITAL

1543 Industrial Road

Greeneville, TN 37745

639-1421

Dr. Bob Thorpe, DVM

Dr. Samantha Lamons, DVM

(W): www.crestviewanimalhospitaltn.com

DUCKWORTH ANIMAL HOSPITAL

701 N. Main St.

Greeneville, TN 37745

638-5382

Dr. A.L. Duckworth III, DVM

Dr. Stacia R. Cook, DVM

EAST TENNESSEE VETERINARY

1515 Industrial Road

Greeneville, TN 37745

620-3701 (office and after hours)

Dr. Alex Dulaney, DVM

Dr. Patrick Taylor, DVM

Dr. Megan Gilbert, DVM

Dr. Claire Baskett, DVM

(W): www.easttnvet.com

LARGE ANIMAL SERVICES

1430 W. Main St.

Greeneville, TN 37743

636-1499

Dr. Mitchell Parks, DVM

(E): largeanimalservices@comcast.net

ROCKY TOP VETERINARY HOSPITAL

5415 E. Andrew Johnson Highway

Afton, TN 37616

525-5699

Dr. Matt Quillen, DVM

Dr. Kathryn Kirchberg, DVM

(W): www.rockytopvets.com

TOWN AND COUNTRY ANIMAL HOSPITAL

45 Ponderosa Lane

Telford, TN 37690

913-2737

Dr. Lisa K. Webb, DVM

(W): www.tennesseevet.com

VET CARE ANIMAL HOSPITAL

710 Professional Plaza

Greeneville, TN 37745

638-2273

Dr. Vickie L. Howell, DVM

(W): https://vetcareanimalhospital.com/

(E): vetcareanimal@icloud.com

GREENE COUNTY VETERINARY MEDICAL CENTER

247 Baileyton Road

Greeneville, TN 37745

639-4881 or 639-1621

639-1621 (after hours)

Dr. Doug Woolsey, DVM

Dr. Justin Woolsey, DVM

(W): greenecountyvetclinic.com

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