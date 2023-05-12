PHOTOS BY BRYAN CANNON
The Exchange Club County-Wide Field Day, an event that has signaled the impending close of another school year for more than 50 years, was held Friday on the campus of Tusculum University.
Elementary and middle schools from across the county converged on the Niswonger Sports Complex to enjoy a full morning of competitive events ranging from tosses to sack races to tug-of-war.
Here are the top finishers:
BOYS
BASKETBALL THROW
Grades 1/2
1 LEILAND WAMPLER DOAK
2 COLT KIRKPATRICK CHUCKEY
3 JORDAN COX HAL HENARD
4 EMERSON EPPS NOLACHUCKEY
5 JAYDEN FURGESON McDONALD
Grades 3/4
1 GUNNER CRUM TUSCULUM VIEW
2 COOPER REAMS MOSHEIM
3 JIAIR GILLESPIE HAL HENARD
4 KASETON GREGG NOLACHUCKEY
5 GRAYSON GREER CAMP CREEK
Grades 5/6
1 RYAN ROBERTS SOUTH GREENE MIDDLE
2 ALEX HOPSON EASTVIEW
(tie) MASON BEGINNES McDONALD
3 MIKEY KARRICKER DOAK
4 LANDON HAARMON CHUCKEY DOAK MIDDLE
5 BRODY MYERS CHUCKEY
Grades 7/8
1 NATHAN TOLLEY NORTH GREENE MIDDLE
2 GAVIN DYER SOUTH GREENE MIDDLE
3 RYLAND GRINDSTAFF CHUCKEY DOAK MIDDLE
4 TITUS SHELTON WEST GREENE MIDDLE
BOYS
CRAB WALK
Grades 1/2
1 ELI TINSLEY NOLACHUCKEY
2 NOLAN CLARK TUSCULUM VIEW
3 EVAN McKINNEY EASTVIEW
4 EZRA FORTENBERRY HAL HENARD
5 GRAYSON GREENE DOAK
Grades 3/4
1 DRAKE THOMPSON CHUCKEY
2 NOAH BOWMAN TUSCULUM VIEW
3 DAVID CLONAN BAILEYTON
4 ROMELO STEWART EASTVIEW
5 PEYTON CHEEK HAL HENARD
BOYS
CRAB WALK (cont’d)
Grades 5/6
1 JESSE FELLERS CAMP CREEK
2 CARSON ROWE TUSCULUM VIEW
3 COLTON JOHNSON DOAK
4 JACOB MILLER HAL HENARD
5 MASON RUTHERFORD NOLACHUCKEY
Grades 7/8
1 JAYDEN BRITT CHUCKEY DOAK MIDDLE
2 ASAH DUNCAN NORTH GREENE MIDDLE
3 ELI BROWN WEST GREENE MIDDLE
4 TURNER HAWK SOUTH GREENE MIDDLE
BOYS
DASHES
Grades 1/2
1 MADDON ALDRIDGE HAL HENARD
2 EZRA MARTIN NOLACHUCKEY
3 NOAH WALLACE McDONALD
4 DAMIAN LPHELPS BAILEYTON
5 BRYSON BRADLEY DOAK
Grades 3/4
1 BRAVYEN MYERS DOAK
2 DREKARIUS RICHARD MOSHEIM
3 CONNOR ORMSBEE HAL HENARD
4 BENTLEY ROGERS TUSCULUM VIEW
5 MELVIN DOMINGUEZ-CASTRO CHUCKEY
Grades 5/6
1 GABRIEL ANDERSON HAL HENARD
2 BLAKE PELTIER CHUCKEY DOAK MIDDLE
3 JAXEN TAYLOR SOUTH GREENE MIDDLE
4 HAYEN CHURCH EASTVIEW
5 RHYLAN MILLER WEST GREENE MIDDLE
Grades 7/8
1 JUDE DYER SOUTH GREENE MIDDLE
(tie) SHANE COOK CHUCKEY DOAK MIDDLE
3 LEON JOHNSON NORTH GREENE MIDDLE
4 JOE REEMS WEST GREENE MIDDLE
BOYS
FOOTBALL THROW & CATCH
Grades 1/2
1 MADDOX DEARSTONE
NEYLAND QUILLEN TUSCULUM VIEW
2 KYLER RICKER
NICHOLAI BIBLE DOAK
3 AVEN GOMEZ-MILLS
JOSEPH BELTRAN HAL HENARD
4 DALTON STEPHENS
JAZPER LANE CHUCKEY
5 DAVIS DANIEL
GREYSON CAMPBELL HIGHLAND
Grades 3/4
1 JACE GILLESPIE
PEYTON DeANGELIS HAL HENARD
2 ELIJAH RUSH
RYLAN HAYNES CHUCKEY
3 BRADLEY BOWMAN
LORENZO MORROW MOSHEIM
4 COLE METZGAR
KIELOR ROARK TUSCULUM VIEW
5 AVAN PARK
HUNTER WILBURN NOLACHUCKEY
Grades 5/6
1 CARTER STILLS
JOSIAH DAWSON WEST GREENE MIDDLE
2 NOAH RIGSBY
PARKAR COLLINS NORTH GREENE MIDDLE
3 JACKSON SOUTHERLAND
LANDON PHILLIPS DOAK
4 BRENNAN GREGG
DAKOTA HOPSON SOUTH GREENE MIDDLE
5 GRAF CREUTZINGER
MASON BOATMAN TUSCULUM VIEW
Grades 7/8
1 JAMIE HERNANDEZ
KAINE RICKER CHUCKEY DOAK MIDDLE
2 JARED SWATZELL
MATTHEW BOYD NORTH GREENE MIDDLE
3 JACOB SAMS
STEPHEN HAWBAKER SOUTH GREENE MIDDLE
4 HAYDEN GULLEY
NAHAN RINES WEST GREENE MIDDLE
BOYS
RUNNING BROAD JUMP
Grades 1/2
1 JOSIAH TREADWAY TUSCULUM VIEW
2 CADENCE SMITH BAILEYTON
3 CARSON FROST EASTVIEW
4 JAXON MERRIAM NOLACHUCKEY
5 EMMITT DAVIS HAL HENARD
Grades 3/4
1 JULLIEN OVERSTREET CHUCKEY
2 MASON MURPHY NOLACHUCKEY
3 COLT WAMPLER DOAK
4 BROCK JOHNSON MOSHEIM
5 CAMDEN KINLEY HAL HENARD
Grades 5/6
1 LUCAS WINSTEAD WEST GREENE MIDDLE
2 DAUNTE WEBB HIGHLAND
3 CJ WILLIAMS MOSHEIM
4 DAWSON RIPLEY SOUTH GREENE MIDDLE
5 TUCKER HILL EASTVIEW
Grades 7/8
1 COLTON FILLERS SOUTH GREENE MIDDLE
2 AUSTIN BROWN WEST GREENE MIDDLE
3 MASON HENDERSON CHUCKEY DOAK MIDDLE
BOYS
SACK RACE
Grades 1/2
1 HUDSON BROOKS EASTVIEW
2 NATHAN ROMERO CANDO HAL HENARD
3 MICHAEL KNIGHT McDONALD
5 JAXSON ALFORD CHUCKEY
Grades 3/4
1 BENJAMIN WADDELL CAMP CREEK
2 KOLE LAW NOLACHUCKEY
3 BRADAN ADAMS McDONALD
4 JONATHAN CASILLAS DOAK
5 KARSTEN RATHEAL TUSCULUM VIEW
BOYS
SACK RACE (cont’d)
Grades 5/6
1 JOEY MARTINEAU BAILEYTON
2 LANDON DAVIS HAL HENARD
3 BRETT GROOMS DOAK
4 KAYDEN PARKER CHUCKEY
5 CHANNING HANEY MOSHEIM
Grades 7/8
1 AIDEN HAWK SOUTH GREENE MIDDLE
2 KADEN REED CHUCKEY DOAK MIDDLE
3 PEYTON BRASHEARS NORTH GREENE MIDDLE
4 BRAYDEN REEDY WEST GREENE MIDDLE
BOYS
SHUTTLE RUN
Grades 1/2
1 BRYSON COX
CONNER MCFARLAND CAMP CREEK
2 TATUM O'NEIL
TRISTIAN TUSCULUM VIEW
3 BRAXTON DOTSON
COLTON KING CHUCKEY
4 KADYN PRICE
OLIVER KINCAID DOAK
5 BRAYDEN MORALES
JASE MULHALL HAL HENARD
Grades 3/4
1 JACE TAYLOR
KADEN NICODEMUS CAMP CREEK
2 COOPER JONES
KADEN MORROW MOSHEIM
3 EASTON RICKER
PRESTON BAKER DOAK
4 JEREMIAH SCHUBERT
NOLIN PRESLEY HAL HENARD
5 BRANTLEY FOSHIEE
COLE BERRY NOLACHUCKEY
BOYS
SHUTTLE RUN (CONT’D)
Grades 5/6
1 BRAXTON LOWE
LOGAN MALONE CHUCKEY DOAK MIDDLE
2 TRAPPER BROWN
TRENTON HAYNES SOUTH GREENE MIDDLE
3 RIGGS LEONARD
SAWYER ROBINSON TUSCULUM VIEW
4 JANSON ALDRIDGE
SAWYER GOODWIN HAL HENARD
5 ALEX MERRIAM
MICHAEL PARIS NOLACHUCKEY
Grades 7/8
1 SHAWN OWNBY
TRIPP NEAS SOUTH GREENE MIDDLE
2 LANDON BROWN
SKYLAR DAVIS CHUCKEY DOAK MIDDLE
3 KYLER PATTERSON
TRENT FRANKLIN WEST GREENE MIDDLE
4 ELIJAH LITTLETON
HENRY SCHIALDO NORTH GREENE MIDDLE
BOYS
SIT-UPS
Grades 1/2
1 PARKER SUTTON TUSCULUM VIEW
2 TREVIN HENSLEY CHUCKEY
3 CAMERON TULLOCK EASTVIEW
4 JUSTICE HIGGINS HAL HENARD
5 BOONE PURCELL DOAK
Grades 3/4
1 EMMETT MARTHA DOAK
2 BRAYLEN FRESHOUR CAMP CREEK
3 BRANTLEY TOMBLIN HAL HENARD
4 PEYTON WILKERSON MOSHEIM
5 RYKER GIBBS McDONALD
Grades 5/6
1 AIDEN THOMPSON WEST GREENE MIDDLE
2 MAPS GRAY TUSCULUM VIEW
3 NATHAN CASILLAS CHUCKEY DOAK MIDDLE
4 BO PILLAR EASTVIEW
5 CONNOR WILLIAMSON MOSHEIM
BOYS
SIT-UPS (CONT’D)
Grades 7/8
1 BOONE RICKER CHUCKEY DOAK MIDDLE
(tie) BROOKS CHAPMAN NORTH GREENE MIDDLE
3 NATHANIEL PATRICK WEST GREENE MIDDLE
4 WYATT FENDER SOUTH GREENE MIDDLE
BOYS
STANDING BROAD JUMP
Grades 1/2
1 CONNOR TULLOCK EASTVIEW
2 JACKSON GIBBS McDONALD
3 CARSON WARD CHUCKEY
4 JACKSON KIEL DOAK
5 MADDOX WISECARVER MOSHEIM
Grades 3/4
1 PARKER TWEED NOLACHUCKEY
2 CHRISTIAN BOBADILLA GRAY TUSCULUM VIEW
3 ZION ORR HAL HENARD
4 JETT WILLIAMS EASTVIEW
5 JOSIAH COHEN CHUCKEY
Grades 5/6
1 LANDON GREEN WEST GREENE MIDDLE
2 FLETCHER SHERRILL EASTVIEW
3 BLAKE TWEED SOUTH GREENE MIDDLE
4 HARRISON AYERS CHUCKEY DOAK MIDDLE
5 CHRISTOPHER FILLERS BAILEYTON
Grades 7/8
1 JAXON OVERSTREET CHUCKEY DOAK MIDDLE
2 PARKER WOOD WEST GREENE MIDDLE
3 JADEN PAYNE NORTH GREENE MIDDLE
BOYS
THREE-LEGGED RACE
Grades 1/2
1 BRADON MULLET
CARSON ALLEN DOAK
2 CHANLER SAUR
DANTE BABB CHUCKEY
3 CORBIN GIBBS
LOGAN DARNELL NOLACHUCKEY
4 JACKSON CAMPBELL
JERRISON JOHNSON HAL HENARD
5 JOAH GRAHAM
PRESTON RADAR BAILEYTON
Grades 3/4
1 CALEB HERNANDEZ
KNOX KENNEDY DOAK
2 BRYSON MYNATT
LACY DEAN CAMP CREEK
3 JAYDEN LANTZ
SAMIR CUVEA EASTVIEW
4 AVERY INSCORE
SEBASTIAN STREET TUSCULUM VIEW
5 JAYLON CHAMPION
KEEGAN FRANCIS HAL HENARD
Grades 5/6
1 LANDON MURDOCK
MASON SHELTON SOUTH GREENE MIDDLE
2 BRAIDEN TREPTOW
JACKSON SHIPLEY TUSCULUM VIEW
3 CAIDEN QUILLEN
ISAIAH SEMEXANT MOSHEIM
4 JASE STOWER
THOMAS HANEY WEST GREENE MIDDLE
5 ALEXANDER PRICENOR
BLAKE PARKINS DOAK
Grades 7/8
1 NOAH WRIGHT
WILL SUSONG SOUTH GREENE MIDDLE
2 KIPTYN BALL
KNOX McAMIS CHUCKEY DOAK MIDDLE
3 BENTLEY HENSLEY
JAMES DAVIS WEST GREENE MIDDLE
BOYS
TUG-OF-WAR
Grades 1/2
1 JORDAN PARKINS
MANASAS SANCHEZ
PRESSLEY PAYNE
RYLYNN BABB
WAYLON PAYSINGER DOAK
2 BRAXTON BROOKS
HUNTER STARCHER
JOSEPH RIELS
KREEDEN GREGG
MATTHEW BOWERS NOLACHUCKEY
3 COLIN KIRKPATRICK
DANIEL HERNANDEZ
JAYDEN GUO
LOGAN MAPLES
OLIVER REDMON TUSCULUM VIEW
4 COLTON DOTSON
JACKSON DUCKETT
KANON BRATTON
LEVI MOORE
MATTHEW CONNELL BAILEYTON
Grades 3/4
1 ALEXANDER LEAKE
GARRETT VALENTINE
GAVIN ELLIOTT
IAN McCAMEY
KOLTON BEAVER MOSHEIM
2 BRYSON KESTERSON
KAMERON COMBS
KANIEL HENSLEY
LIAM PELETIER
RYDER VERRAN DOAK
3 ANTONIO ALONSO
BRENTLEY DAVIS
JEFFREY HALE
LEE'AM BROILLETT
MICAH SHIFFLETT McDONALD
4 ALEX MOLINA
BRAYDEN TWEED
KAMERON CASTEEL
PRESTON HARRISON
RYKEIR MORATALLA BAILEYTON
BOYS
TUG-OF-WAR (CONT’D)
Grade 5
1 AUSTIN KOVALICK
CARDER CHAPMAN
DYLAN McGEE
SKYLER NELSON
WYATT MILHORN CHUCKEY
2 BRANTLEY MARIAN
CHRISTIAN MYERS
LIAM CRAWFORD
RYAN SCHOFIELD
TRUETT SHELTON EASTVIEW
3 BRADY STARNES
DAVID FAULK
LIAM SPALDING
NICHOLAS NORTON
NOAH GRAY BAILEYTON
4 BRAYDEN POKORNY
CONLEY WOODBY
MASON GUNTER
REID COGDELL
TJ GREER DOAK
Grade 6
1 AVERY PARKEY
COLT SCHULL
GUSTAVO ALVAREZ
JACK D'ANDREA
T.J. GROSS CHUCKEY DOAK MIDDLE
2 BRODY COOPER
FERNANDO PEREZ
ISAAC BOUTHILETTE
KEYSTON COX
MAKAR HRYSHEHENKO SOUTH GREENE MIDDLE
3 ANDREW MALONE
BROCK NORTON
CALEB DILKS
MASON PRIDEMORE
TUCKER ROWE NORTH GREENE MIDDLE
4 AVERY JOHNSON
BRONSON COBBLE
GRAY KILLION
JACKSON ISHAM
LEVI WILLS WEST GREENE MIDDLE
BOYS
TUG-OF-WAR (CONT’D)
Grades 7/8
1 BEN DUNBAR
HAYDEN GREGG
JUSTIN HABBERSTAD
RILEY NEW
THOMAS MAYHEW SOUTH GREENE MIDDLE
2 HAYDEN EALY
JOSIAH VANCE
SCOTT RODRIGUEZ
TALON GARRISON
TANNER GROSS WEST GREENE MIDDLE
3 BRODY RENNER
CALEB GILLIAM
ISAIAH DUGUAY
JAYDEN DARNELL
SHAWN RUSSELL NORTH GREENE MIDDLE
4 BAM STANSEL
CONNOR HALL
JACK LANE
MARCUS BRITT
SPENCER NUNLEY CHUCKEY DOAK MIDDLE
GIRLS
BASKETBALL THROW
Grades 1/2
1 BRAELYN MYERS CHUCKEY
2 WAVERLY CRUM TUSCULUM VIEW
3 CARLEE BOWMAN DOAK
4 RYLEE FILLERS CAMP CREEK
5 ABIGAIL CARTER MOSHEIM
Grades 3/4
1 CHLOE GILBERT HAL HENARD
2 TENLEY BALL CHUCKEY
3 PARKER VAUGHT EASTVIEW
4 BROOKLYN SEATON BAILEYTON
5 DANIELLA GARCIA NOLACHUCKEY
(tie) KYNDALL MATHES TUSCULUM VIEW
(tie) TATUM SOUTHERLAND DOAK
Grades 5/6
1 RYLEIGH SMITH CHUCKEY
2 KORI HOLIFIELD CHUCKEY DOAK MIDDLE
3 CARLEIGH WILLIAMS MOSHEIM
4 JAELYN FISHER DOAK
5 PARKS GIBSON BAILEYTON
Grades 7/8
1 PEYTON NORTON WEST GREENE MIDDLE
2 CHLOE KIRKPATRIC CHUCKEY DOAK MIDDLE
3 KHLOE HOLT SOUTH GREENE MIDDLE
4 CHLOE KEYS NORTH GREENE MIDDLE
GIRLS
CRAB WALK
Grades 1/2
1 KHALI COMBS NOLACHUCKEY
2 TORAH THOMPSON CHUCKEY
3 EMERALD O'NEILL DOAK
4 ADALINE ANDERSON BAILEYTON
5 JULIA RICHEY TUSCULUM VIEW
Grades 3/4
1 ALEXIS CUTLIP CAMP CREEK
2 JORDYN GILLAND NOLACHUCKEY
3 HALLE BANNER CHUCKEY
4 NEVAEH ATNIP BAILEYTON
5 ELLE SHELTON EASTVIEW
GIRLS
CRAB WALK (CONT’D)
Grades 5/6
1 IVY GUY CHUCKEY
2 SHERRILYNN ANDERSON SOUTH GREENE MIDDLE
3 EVELINA ABROSIKOV BAILEYTON
4 ANGEL RAYGOZA TUSCULUM VIEW
5 SOPHIA KIEL DOAK
Grades 7/8
1 KAITLIN BEGINNES WEST GREENE MIDDLE
2 AVA LEASURE SOUTH GREENE MIDDLE
3 EMILY SWECKER CHUCKEY DOAK MIDDLE
GIRLS
DASHES
Grades 1/2
1 LAYLA STUMP TUSCULUM VIEW
2 DELILAH OTTENSEN BAILEYTON
3 CHLOE HIGGINBOTHAM NOLACHUCKEY
4 KENNEDI SKIDMORE DOAK
5 HARPER GREEN CHUCKEY
Grades 3/4
1 TAYLOR SHELTON CHUCKEY
2 WRIGLEY RIPLEY NOLACHUCKEY
3 OLIVIA BUCKLEW DOAK
4 HADLEE HALL HAL HENARD
5 KILEY MARSHALL MOSHEIM
Grades 5/6
1 CHELSEA METCALF SOUTH GREENE MIDDLE
2 LUCY HOWLETT McDONALD
3 ANDREHINA BANEGAS HIGHLAND
4 KATIE JOHNSON CHUCKEY DOAK MIDDLE
5 ALEXIS SWANEY CHUCKEY
Grades 7/8
1 ASJALOND PARTON SOUTH GREENE MIDDLE
2 JAYDEN MYERS CHUCKEY DOAK MIDDLE
3 GRACE GATES WEST GREENE MIDDLE
4 BAILEY MCGEE NORTH GREENE MIDDLE
GIRLS
RUNNING BROAD JUMP
Grades 1/2
1 REENA SANJEEV EASTVIEW
2 BRILEY THOMAS MOSHEIM
3 LEANNA KEENER HIGHLAND
4 RILEY ALLEY DOAK
5 GRACIE HAWK NOLACHUCKEY
Grades 3/4
1 VANESSA VAZQUEZ CHUCKEY
2 ANSLEY NEAS TUSCULUM VIEW
3 QUINYONA ADAMS HIGHLAND
4 KIERRA FOX DOAK
5 MCKEE GREENLEE MOSHEIM
Grades 5/6
1 KARLY JACKSON CHUCKEY DOAK MIDDLE
2 MAGGIE MOORE HAL HENARD
3 ADDY DUFFY NORTH GREENE MIDDLE
4 KARMIN GAINS DOAK
5 SAVANNAH MOODY SOUTH GREENE MIDDLE
Grades 7/8
1 ABBY STEWART SOUTH GREENE MIDDLE
2 GILLI MORATALLA NORTH GREENE MIDDLE
3 JESSIE DAYTON CHUCKEY DOAK MIDDLE
4 BREANNA WALLACE WEST GREENE MIDDLE
GIRLS
SACK RACE
Grades 1/2
1 JOLENE GREGG MOSHEIM
2 HAVYN MACON HIGHLAND
3 EVIE HOLLADAY BAILEYTON
4 AYLEIGH MURDOCK CHUCKEY
5 BRANNAH RAMSEY DOAK
Grades 3/4
1 JAYLEE GOSNELL NOLACHUCKEY
2 KYLEE OATES HAL HENARD
3 LAKELYN RANDAL DOAK
4 CORALYN STRICKLAND MOSHEIM
5 ANAIA COHEN CHUCKEY
GIRLS
SACK RACE
Grades 5/6
1 CADENCE ANGLIN WEST GREENE MIDDLE
2 KHLOE KNIGHT CHUCKEY DOAK MIDDLE
3 WILLOW BOWERS NOLACHUCKEY
4 CHANNING STOWERS MOSHEIM
5 LACIE GARLAND DOAK
Grades 7/8
1 KAILYNN CARTER SOUTH GREENE MIDDLE
2 BRAYLON WILLIS WEST GREENE MIDDLE
3 ADY GRIFFITH CHUCKEY DOAK MIDDLE
GIRLS
SHUTTLE RUN
Grades 1/2
1 KENNEDI CAMPBELL
PALMER BAILEY TUSCULUM VIEW
2 HADLEY BAILEY
KHLOE GAINS DOAK
3 KAMBRY KNIGHT
KENNEDY KNIGHT CHUCKEY
4 EMMA HATCHER
MAYLEE CREMINS EASTVIEW
5 ALIYAH GASH
GRACIE MANNERY HIGHLAND
Grades 3/4
1 ADELYNN TIPTON
MIANA HENSLEY CHUCKEY
2 KAMILA DEL VALLE
MACYN MILLER HAL HENARD
3 AUBREY PARKINS
KEINLEIGH CARRIER DOAK
4 MERRITT BROTHERTON
TAEGAN TAYLOR TUSCULUM VIEW
5 CAMBRIE BROWN
KENDALL STILLS MOSHEIM
GIRLS
SHUTTLE RUN (CONT’D)
Grades 5/6
1 CARLI HAMBY
RAYLEA MYERS DOAK
2 CHLOE PUCKETT
ERICA DAVIS WEST GREENE MIDDLE
3 ALLIE CAIN
JORDYN COX HAL HENARD
4 ELSIE ROGERS
HARPER NEAS TUSCULUM VIEW
5 ADDYSON BAILEY
CHAYLA LANDEN CHUCKEY DOAK MIDDLE
Grades 7/8
1 GABBY ATCHISON
HAYLEIGH SEIDL CHUCKEY DOAK MIDDLE
2 KENNEY MALONE
KINLEA EASTEP NORTH GREENE MIDDLE
3 MADISON FILLERS
SADIE KNOWLES SOUTH GREENE MIDDLE
4 AUTUMN MALONE
EMMALEAH COBBLE WEST GREENE MIDDLE
GIRLS
SIT-UPS
Grades 1/2
1 HANNAH LaRUE NOLACHUCKEY
2 OLIVA TAGERT BAILEYTON
3 JUNIPER ELLIS CHUCKEY
4 JASMINE STORY TUSCULUM VIEW
5 KATIE McINTURFF CAMP CREEK
Grades 3/4
1 SKYLAR WHITE McDONALD
2 ELIDI ZIEGLER BAILEYTON
LOGAN BURROUGHS TUSCULUM VIEW
3 JOSEY HOLT DOAK
4 EMMA JONES MOSHEIM
5 KINLEY GABY EASTVIEW
Grades 5/6
1 TATUM McAMIS CHUCKEY DOAK MIDDLE
2 NATALIE HOPSON DOAK
3 MICHAELA ALCHORD NORTH GREENE MIDDLE
4 ZOEY BRUCE HAL HENARD
5 ISABEL MALLORY NOLACHUCKEY
GIRLS
SIT-UPS (CONT’D)
Grades 7/8
1 BETSIE RAMIREZ CHUCKEY DOAK MIDDLE
2 MIRANDA METCALF SOUTH GREENE MIDDLE
3 HEIDI TRENTHAM NORTH GREENE MIDDLE
3 JASMINE RAYON WEST GREENE MIDDLE
GIRLS
SOFTBALL THROW
Grades 1/2
1 JESSEE DOUTHAT DOAK
2 CAROLINE SHELTON NOLACHUCKEY
3 KENSLIE OVERSTREET CHUCKEY
4 MALAYA JAMES MOSHEIM
5 ABBIGALE WALLACE McDONALD
Grades 3/4
1 ANSLEE SHELTON MOSHEIM
2 BRYNLEE BROTHERTON TUSCULUM VIEW
3 LAILAH BELLE NEAS DOAK
4 JORDAN DAVIS CAMP CREEK
5 LAINEY YOUMANS NOLACHUCKEY
Grades 5/6
1 ADDIE DEAN NORTH GREENE MIDDLE
2 JALYN CUTSHAW WEST GREENE MIDDLE
3 KYLEIGH SAULSBURY SOUTH GREENE MIDDLE
4 ARYEL MITCHELL CHUCKEY DOAK MIDDLE
5 DANI SHELTON DOAK
Grades 7/8
1 HANNAH BROOKS NORTH GREENE MIDDLE
2 JASMINE GAMMONS CHUCKEY DOAK MIDDLE
3 HAYLEE BIRD SOUTH GREENE MIDDLE
GIRLS
STANDING BROAD JUMP
Grades 1/2
1 IVY BARFIELD HIGHLAND
2 RENE NELSON DOAK
3 MACY JOHNSON EASTVIEW
4 PHOEBE JONES TUSCULUM VIEW
5 EMMA METCALF BAILEYTON
Grades 3/4
1 PEYTON CALDWELL CHUCKEY
2 MARLEY TIPTON DOAK
3 HEAVEN BLACKBURN HIGHLAND
4 KAYLIE JOHNSON MOSHEIM
5 BLAKLEY CRUM TUSCULUM VIEW
Grades 5/6
1 BAYLEIGH YOUMANS NOLACHUCKEY
2 CAILEE BROYLES SOUTH GREENE MIDDLE
3 CASSE HENSLEY DOAK
4 ADDY BAILEY WEST GREENE MIDDLE
5 AUTUMN FOX MOSHEIM
Grades 7/8
1 DESTINY LAMB SOUTH GREENE MIDDLE
2 GABBY D'AGOSTINO CHUCKEY DOAK MIDDLE
3 KADENCE DEWEESE NORTH GREENE MIDDLE
GIRLS
THREE-LEGGED RACE
Grades 1/2
1 KAYDENCE ROBINETTE
ZOEY SCOTT DOAK
2 ADALYNN SANCHEZ
ANIYAH GILLESPIE HAL HENARD
3 JAI'LYSA SCRUGGS
KADENCE HALE HIGHLAND
4 ADDISON CRUM
AMELIA LONG EASTVIEW
Grades 3/4
1 KAYLANA RUSSELL
LILY RUSSELL DOAK
2 SCARLETT BURAZER
ZOEY DOSS HAL HENARD
3 ANNIE MYERS
PIPER DAYTON CHUCKEY
4 MADDIE LONG
TESSA SHELTON MOSHEIM
5 GABBY JOHNSON
HANNAH GARRETT EASTVIEW
GIRLS
THREE-LEGGED RACE (CONT’D)
Grades 5/6
1 KIRRA WARD
MIA CORDELL DOAK
2 KINSLEY SPANO
TATUM HILL EASTVIEW
3 KASTIN JACKSON
REAGANN HONEYCUTT NOLACHUCKEY
4 ALYSSA TIPTON
ZAELYN FILLERS TUSCULUM VIEW
5 ABBI MASON
SVANA MASON BAILEYTON
(tie) AVA JOHNSON
HANNAH DAVIS CHUCKEY
Grades 7/8
1 MADDIE LIVINGSTON
VIVIAN WILDS SOUTH GREENE MIDDLE
2 JACEY TAYLOR
JAELYN BERRYHILL CHUCKEY DOAK MIDDLE
3 ALIYAH AIKEN
JOURNEY LAMONS WEST GREENE MIDDLE
4 ABBY FRANKLIN
TEAGANNE VAKKUR NORTH GREENE MIDDLE
GIRLS
TUG-OF-WAR
Grades 1/2
1 AUBREY JONES
JAYDN LEE
LILITH RHENEHART
SERENITY McNUTT
SOPHIA LAUGHLIN DOAK
2 ANNIE LILLY
BRINLYN JACKSON
KINSLEE CRUM
LEAH MAYHEW
RYLEE HARRIS NOLACHUCKEY
3 BREANNA TURNER
LEAH HOWLETT
McKENNA BRITT-GOINES
PAISLEY GRINDSTAFF
TRINITY WHITEHEAD McDONALD
4 AUBREE DAVIS
AURORA KNIGHT
MAELYNN RICKER
NINA NEAL
RAILYNN LAWING BAILEYTON
GIRLS
TUG-OF-WAR (CONT’D)
Grades 3/4
1 AVA HARRISON
DESTINI TRANTHAM
HAISLEY SHELTON
KYLEIGH MISER
YULIAHNA GOMEZ-MILLS HAL HENARD
2 ANYIAH MILLER
AVERY MARTIN
KENNEDY MENTZ
SARAH JACKSON
SERINA YOKLEY-POE CHUCKEY
3 ALLISON CARTER
JOSEPHINE BRITT
KALIE ESTEP
MELAYKNE FRANKLIN
SERENITY CHARLES NOLACHUCKEY
4 ALLIZON MENOZA
KAELYN LANDERS
SARAH SMELCER
VIVIAN EIDSON
ZOEY COLLINS MOSHEIM
Grade 5
1 BIANCA VAUGHN
BRILEE CANSLER
CAYDENCE CARROLL
KAIRI STEVENS
LAUREN STEWART BAILEYTON
2 ADELINE PORCHO
ASHLYNN JENNINGS
AUBRIE WYKLE
ERICA FANN
LILLIE NEW DOAK
3 AALIYAH PROFFITT
ADDISON CASTLE
ISABELLA SPONTAK
MAKENNA SHAW
RYLEE SOUTHERLAND CAMP CREEK
4 KENNEDY PALCZAK
MAIA BENNETT
MELYNA DOTY
TAYLOR KINGERY
WRENLEY TUCKER EASTVIEW
GIRLS
TUG-OF-WAR (CONT’D)
Grade 6
1 ADDISON GADDIS
ELIZABETH MANUEL
ISUI CORTES-OLIVERA
JOCELYN VAQUEZ
TRINITY GREEN CHUCKEY DOAK MIDDLE
2 ABBY HIXSON
AVA HENRY
BRILEY WILKERSON
MACI GOLDEN
MADI ROBINETTE WEST GREENE MIDDLE
3 ANAYA COHEN
NATALIE QUILLEN
RAYLEE JOHNSON
RILEY WALTERS
SAVANNAH THOMAS SOUTH GREENE MIDDLE
Grades 7/8
1 CHEYANNE CASEY
ELIZABETH ABELSETH
KYLIE WATTS
LIBERTY SAUCEMAN
TRALYN SOUTHERLAND CHUCKEY DOAK MIDDLE
2 ALLENA LIVINGSTON
AUBREY CARTER
BRYNNA WILHOIT
CARA BOSHART
CHLOE GRUBB SOUTH GREENE MIDDLE
3 BRILEY ALLEY
KAYLEE DANIELS
KAYLEE GULLEY
LILLIAN PARK
RACHEL HERON WEST GREENE MIDDLE
4 CHELSEY JOHNSON
DESTINY SEATON
MARIA JUSTIS
SANI MACKEY
TAYLOR RUSSELL NORTH GREENE MIDDLE
2023 FIELD DAY - CHAMPION DIVISION
DASHES
Lower Division
DOAK
CULLEN EGGERT
ZAYLEI ADAMS
GRACIE GOINS
MOSHEIM
JOSIE MATHES
JAMES ROUSE
BRANTLEY REAGAN
Upper Division
WEST GREENE MIDDLE
MYSTICA BLESOE
STALLONE SIZEMORE
GUNNAR WILSON
SOFTBALL
Lower Division
UNKNOWN
EASTON ANDERSON
JONATHAN
JACOB LANE
ARIEL MILLER
CAMP CREEK
SAVANNAH POWELL
McDONALD BRAD JACOBS
DOAK
WYATT EGGERT
L.J. PRESSLER
MOSHEIM
DANELLE HANEY
EMMA BACON
CAROLINA GRIFFIN
JADYN FARMER
BAILEYTON
EASTYN BLEDSOE
ISAIAH CHEEK
RONNIE DOTSON
JAKE HENSLEY
TUSCULUM VIEW
KARTER MOSS
ANGEL LOPEZ
AXTON TANNER
BENTLEY PASOUR
KYLEIGH LESTER
KRYSTAL REDDEL
JACOB REDDEL
Upper Division
HAL HENARD
KAYLA FRANKLIN
IAN SEEHORN
WEST GREENE MIDDLE
VICTORIA RAMSEY
NEVAEH ROCHSTER